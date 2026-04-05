Garbagnate entrata in funzione la Casa di Comunità

A Garbagnate è stata inaugurata ufficialmente la Casa di Comunità, situata nello stabile delle Case Pertini in via Per Cesate. La struttura è entrata in funzione e offre diversi servizi sanitari rivolti ai residenti, che sono ora disponibili e operativi. L'apertura della Casa di Comunità rappresenta un nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria locale.

Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. La guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d’Europa: primi. Incidente mortale in autostrada, code infinite tra Cormano e Sesto San Giovanni, disagi nel giorno. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Garbagnate, entrata in funzione la Casa di Comunità Leggi anche: Ztl, attivi i nuovi varchi. In funzione da ieri il telecontrollo dei veicoli in entrata e in uscita Stella Boggio in ospedale a Garbagnate per un malore in casa dopo la condannaIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Argomenti più discussi: Dopo una lunga attesa, attivati tutti i servizi della Casa di Comunità a Corsico: sanità più vicina ai cittadini; Sfilata di Vip mondiali in Villa Arconati; Picchia l'anziano padre, arrestato a Cesate - ANTEPRIMA. Garbagnate, entrata in funzione la Casa di ComunitàGarbagnate, entrata in funzione la Casa di Comunità. La Casa di comunità di Garbagnate, che si trova nello stabile delle Case Pertini in via Per Cesate, è ... ilnotiziario.net La Casa di Comunità ora è realtà. Lavori conclusi dopo due anni: Punto di riferimento per i cittadiniLainate, il sindaco Landonio: Presidio su quattro piani, presente un’équipe di medici di base e specialisti. Manca il collaudo, poi l’apertura della sede (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20) previ ... ilgiorno.it Casa della Comunità: un servizio vicino ai cittadini Anche sul nostro territorio, la sanità di prossimità si rafforza. Casa della Comunità – Borgo Fornari (Spoke) Aperta domani, sabato 4 aprile, dalle 08:00 alle 20:00 Accesso diretto, senza prenotazione facebook