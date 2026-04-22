Mister Bean esiste | direttore d’orchestra inglese fa saltare in aria un violino da tre milioni di euro video

Durante un concerto di musica classica nella sala Sibelius di Lahti, in Finlandia, un incidente ha causato grande scalpore. Il direttore d’orchestra inglese, nel corso dell’esecuzione, ha fatto cadere un violino italiano molto costoso, dal valore di circa tre milioni di euro, provocando il fragoroso rumore dello strumento che si infrange a terra. L’episodio è stato ripreso in un video che ha fatto rapidamente il giro sui social.

Scene da brividi alla Sala Sibelius di Lahti, in Finlandia. Durante un concerto di musica classica, un gesto maldestro del direttore d’orchestra ha scatenato il panico: un rarissimo violino italiano dal valore di quasi tre milioni di euro è stato scaraventato a terra davanti al pubblico. Il video dell’incidente sta facendo il giro del web, destando un’inevitabile ilarità. È successo il 16 aprile, durante il concerto “Fascino del Romanticismo” dell’Orchestra Sinfonica di Lahti. Sul palco, mentre la violinista Elina Vähälä era nel pieno del suo assolo nel Concerto n.1 di Max Bruch, è arrivato l’imprevisto. Il direttore d’orchestra fa volare il violino da 3 milioni di euro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mister Bean esiste: direttore d’orchestra inglese fa saltare in aria un violino da tre milioni di euro (video) Notizie correlate Leggi anche: Direttore d’orchestra colpisce il violino della solista da un milione di dollari: lo strumento cade a terra tra lo stupore – Video Israele fa saltare in aria il ponte Qamiya sul fiume Litani nel Libano meridionale: il video dell’esplosioneL’aviazione israeliana ha colpito e fatto esplodere il ponte di Al-Qasmiya sul fiume Litani, nel Libano meridionale, poche ore dopo aver annunciato...