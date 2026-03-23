L’aviazione israeliana ha colpito e fatto esplodere il ponte di Al-Qasmiya sul fiume Litani, nel Libano meridionale, poche ore dopo aver annunciato l’intenzione di bombardare il valico. L’esercito ha dichiarato che avrebbe colpito il ponte per impedire a Hezbollah di trasferire militanti e armi nel Libano meridionale. Pazzia si somma a pazzia. Dalla guerra in Iran guadagna solo Israele e l’Europa resta a secco Il Belgio mantiene il livello di allerta terrorismo a 3 su 4, dieci anni dopo gli attentati. Ecco perché In Iran è scontro tra un governo imperialista, uno neofascista e uno islamista. Ma la vittima è una sola Trump porta gli agenti dell’Ice negli aeroporti Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele fa saltare in aria il ponte Qamiya sul fiume Litani nel Libano meridionale: il video dell’esplosione

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