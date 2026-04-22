Missouri | arrestato il leader Amish tra schiavitù e abusi

Nella città di Boonville, nel Missouri, è stato arrestato il leader Amish coinvolto in un’indagine riguardante accuse di schiavitù e abusi. La vicenda riguarda il Mercy and Truth-Amish and Mennonite Retreat, una struttura situata in Hidden Valley Court, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto si è verificato in seguito a indagini sulle condizioni all’interno della comunità e sulla gestione della struttura.

L’arresto di Sam Shetler a Boonville, nel Missouri, ha messo in luce le dinamiche di controllo e manipolazione all’interno del Mercy and Truth-Amish and Mennonite Retreat, una struttura situata al blocco 11000 di Hidden Valley Court. L’uomo, figura centrale della comunità Amish locale, è accusato di aver sfruttato la sua posizione per esercitare coercizione e profitto personale su persone vulnerabili, tra cui individui con disabilità mentali o morali che cercavano rifugio nel centro. L’indagine, durata tre anni dal 2022 al 2026, si è conclusa con un mandato d’arresto emesso il 25 marzo 2026, portando alla luce una serie di accuse che spaziano dal lavoro forzato alla gestione illegale di pratiche mediche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Missouri: arrestato il leader Amish, tra schiavitù e abusi Notizie correlate Piacenza, sanguinosa faida tra bande: arrestato leader 36enne per tentato omicidioA Piacenza è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura un’operazione contro le bande rivali protagoniste della faida per il predominio dello... 50 anni per il leader della setta: il piano di abusi e le 20 mogliSamuel Rappylee Bateman, 48 anni, ha ricevuto una condanna a 50 anni di reclusione nel 2024 per crimini gravi che coinvolgono il sequestro di persone... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tentano di liberare cani Beagle destinati alla ricerca, la polizia usa proiettili di gomma e lacrimogeni cont…; Wisconsin, attivisti tentato di entrare in un allevamento di beagle: la polizia usa spray al peperoncino; Libia, al via le esercitazioni militari Flintlock 2026. Italia e Usa leader nei test in scenari integrati: aria, terra e mare; Wisconsin attivisti tentato di entrare in un allevamento di beagle | la polizia usa spray al peperoncino. Missouri Landowner Gathering: Women Landowners Leading Regeneration - facebook.com facebook