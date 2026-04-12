Usa-Iran trattano in Pakistan blitz di Trump | navi per sminare Stretto di Hormuz

Gli Stati Uniti e l'Iran stanno avendo colloqui a Islamabad, in Pakistan, per discutere di questioni legate alla tregua e alla situazione nel Medio Oriente. Nel frattempo, nelle acque dello Stretto di Hormuz, sono state segnalate operazioni con navi che si occupano di sminamento, nel contesto di tensioni tra le due nazioni. Recentemente, un blitz è stato messo in atto da parte dell'amministrazione statunitense nello stesso stretto.

(Adnkronos) – Donald Trump piazza la mossa a sorpresa nello Stretto di Hormuz mentre Stati Uniti e Iran parlano a Islamabad, in Pakistan, per consolidare la tregua che ha interrotto la guerra. I colloqui vanno in scena con il confronto tra le due delegazioni, intanto due navi della marina americana avviano l'operazione di sminamento dello. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Iran, il Pakistan dá solidarietà e ottiene di far passare le navi nello Stretto di HormuzL'Iran ringrazia il Pakistan per la "solidarietà" nel contesto della guerracon Stati Uniti e Israele. Trump: “Allargheremo a nuovi bersagli gli attacchi contro l’Iran”. Teheran apre lo stretto di Hormuz: “Colpiremo solo le navi di Usa e Israele”Trump minaccia di allargare a nuovi bersagli gli attacchi contro l’ Iran nel settimo giorno di guerra nel Golfo. Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa