5mila soldati e manovre anti-Cina | scatta l' esercitazione Salaknib in Asia

L’esercitazione Salaknib, iniziata in Asia, coinvolge 5.000 militari e mira a mostrare la forza delle forze armate locali. La maxi manovra si svolge in risposta alle tensioni crescenti con la Cina, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare nella regione. Durante le esercitazioni, vengono testate nuove strategie di difesa e coordinamento tra le truppe. La manovra si svolge in un’area strategica, vicino a zone di interesse geopolitico. La regione si prepara a possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Un totale di 5mila soldati schierati, due fasi operative e un messaggio politico molto chiaro inviato alla Cina. Nell’ Indo-Pacifico la cooperazione militare tra gli Stati Uniti e i loro partner si fa sempre più stretta e multilaterale. L’edizione 2026 dell’ esercitazione Salaknib, infatti, segnerà un salto di qualità nella collaborazione tra Usa e Filippine, con l’ingresso per la prima volta di contingenti provenienti dal Giappone e dall’ Australia. Chiare le intenzioni di Washington: trasformare delle esercitazioni bilaterali in una rete di sicurezza regionale più fitta, orientata alla difesa delle isole remote, alla gestione di eventuali crisi nello Stretto di Taiwan e alle tensioni nel Mar Cinese Meridionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

