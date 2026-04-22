Miss Mother di Emilia Agnese al Teatro di Documenti

Al Teatro di Documenti, dal 24 al 26 aprile, va in scena “Miss Mother”, uno spettacolo scritto e diretto da Emilia Agnese e interpretato da Bianca Mastromonaco. La rappresentazione si svolge in questa breve finestra temporale e coinvolge i presenti in una narrazione teatrale.

In scena al Teatro di Documenti dal 24 al 26 aprile “Miss Mother”, spettacolo scritto e diretto da Emilia Agnesa, con Bianca Mastromonaco.“Miss Mother”, affronta in toni crudi e grotteschi una delle competizioni più pesanti al mondo: quella tra madre e figlia. Uno spettacolo irriverente, pop, che.🔗 Leggi su Romatoday.it

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