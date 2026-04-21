Cosa: Lo spettacolo teatrale Miss Mother, scritto e diretto da Emilia Agnesa, con protagonista Bianca Mastromonaco.. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti a Roma, da venerdì 24 a domenica 26 aprile.. Perché: Un’analisi cruda, pop e irriverente delle dinamiche tossiche familiari, in bilico tra dramma psicologico e tagliente stand up comedy.. La sacralità della figura materna è da sempre uno dei cardini della cultura italiana, un intoccabile tabù che raramente viene messo in discussione o analizzato nelle sue derive più oscure. Eppure, proprio quando il legame viscerale si trasforma in un’ossessione proiettiva, emergono dinamiche psicologiche di rara complessità.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Miss Mother: madri e figlie al Teatro di Documenti

He bet on her heart, but she broke his gang! One word ruined his whole elite circle.

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