Marianna Morandi si commuove | Papà Gianni e mio fratello Pietro si sono fatti un regalo Poi svela la sorpresa nell' uovo di Pasqua

Durante la puntata di oggi di La Volta Buona, Marianna Morandi si è mostrata visibilmente emozionata mentre parlava di un regalo fatto dal padre e dal fratello. La showgirl ha condiviso un momento di commozione riferendosi alla sorpresa nascosta nell’uovo di Pasqua. La conversazione si è concentrata sul rapporto tra il padre e il fratello, entrambi protagonisti di un’esibizione durante l’ultimo festival musicale.

A La Volta Buona il racconto della figlia del cantante, legatissima al padre e al fratello con cui ha trascorso la Pasqua Gli occhi di Marianna Morandi sono diventati lucidi di emozione non appena, ospite della puntata di oggi de La Volta Buona, Caterina Balivo ha accennato al rapporto tra il padre Gianni e il fratello Pietro (conosciuto come Tredici Pietro) e alla loro esibizione durante l'ultimo Festival di Sanremo. Una reazione spontanea la sua, raccontata per la prima volta con le parole sincere di una figlia e di una sorella felice di sapere così uniti i due. Un racconto sincero che conferma il bellissimo legame famigliare tra lei e il fratello Marco (nati entrambi dal primo matrimonio di Morandi) e il fratello Pietro, frutto dell'amore di Gianni con l'attuale moglie Anna Dan. 🔗 Leggi su Today.it

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Marianna e Marco Morandi arrivano dal 9 Aprile al Teatro Manzoni di Roma con Benvenuti a casa MorandiCosa vuol dire avere un padre come Gianni Morandi e crescere da figli d’arte? Marianna e Marco Morandi arrivano dal 9 Aprile al Teatro Manzoni di Roma con Benvenuti a casa Morandi. corrierenazionale.it

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Dal 9 aprile arriva in scena Benvenuti a casa Morandi! Una commedia brillante, sincera e piena di vita, che porta sul palco ricordi, musica e tutta l’ironia di una famiglia… decisamente fuori dal comune. Con Marianna Morandi e Marco Morandi, e con la par - facebook.com facebook