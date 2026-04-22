Minori al Cpr di via Corelli | la denuncia della rete No Lager poi il trasferimento in comunità

La rete No Lager ha segnalato la presenza di un ragazzo di 14 anni, insieme ad altri quattro minori, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di via Corelli a Milano. Successivamente, si è appreso che tutti i minori coinvolti sono stati trasferiti in strutture di comunità. La notizia si è diffusa attraverso fonti ufficiali e testimonianze sul luogo.

Un ragazzo di 14 anni era presente, con altri quattro minori, al Cpr di via Corelli a Milano. Ora, da quanto si apprende, sono stati trasferiti in comunità. La denuncia era arrivata dal medico Nicola Cocco, attivista della rete “Mai più Lager - No ai Cpr” e della Società italiana di medicina.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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