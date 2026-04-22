Minori al Cpr di via Corelli | la denuncia della rete No Lager poi il trasferimento in comunità
La rete No Lager ha segnalato la presenza di un ragazzo di 14 anni, insieme ad altri quattro minori, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di via Corelli a Milano. Successivamente, si è appreso che tutti i minori coinvolti sono stati trasferiti in strutture di comunità. La notizia si è diffusa attraverso fonti ufficiali e testimonianze sul luogo.
Un ragazzo di 14 anni era presente, con altri quattro minori, al Cpr di via Corelli a Milano. Ora, da quanto si apprende, sono stati trasferiti in comunità. La denuncia era arrivata dal medico Nicola Cocco, attivista della rete “Mai più Lager - No ai Cpr” e della Società italiana di medicina.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Oggi abbiamo perso tutti. Quando tra le mura dei Cpr finiscono anche dei minorenni, di anni 14, nulla ha più senso. Prima hanno criminalizzato i giovani, li hanno eletti a loro peggior nemico. Aprendo, ma che dico aprendo, SPALANCANDO i cancelli delle car - facebook.com facebook
Nei #CPR in #Albania il turnover annunciato era di 36mila #migranti l’anno. Ovvero 54mila in 553 giorni Ad oggi, le persone trasferite nei #CPR sono 536. Ovvero meno dell’1% Questi sono i numeri, poi c'è la propaganda x.com