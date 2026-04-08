Cpr tra diritto alla cura e certificati ' anti-rimpatrio' | un incontro con il medico della rete Mai più lager

Nell'ambito di un incontro promosso dal circolo Arci di Brisighella si sono affrontati temi legati ai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) e ai diritti delle persone che vi sono detenute. La discussione ha riguardato anche le certificazioni rilasciate dai medici della rete

Dopo la grossa inchiesta relativa ai ‘certificati anti-rimpatrio’ che ha investito il reparto di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci, in provincia si torna a parlare di Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in occasione di un incontro promosso dal circolo Arci di Brisighella. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Certificati anti-rimpatrio: “Un delinquente in libertà? La gente non conosce i Cpr” Certificati anti-rimpatrio: su 64 visite per i Cpr in 44 casi è arrivato il no all’idoneitàRavenna, 20 febbraio 2026 – Tra il settembre 2024 e il gennaio 2026, dei 64 irregolari in attesa di espulsione passati al vaglio della necessaria... Temi più discussi: Accesso FOIA al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër: il CdS conferma l’obbligo di consegna; Una sedia nel corridoio; La Consulta dà il via libera ai trattenimenti nei Cpr; Migranti in Trentino-Alto Adige, l'opinione dei lettori: Il vescovo ci indica la strada. Etica dell'accoglienza ma serve responsabilità. «I Cpr sono buchi neri senza assistenza sanitaria»Tra chi si è schierato con i medici del reparto di Malattie infettive, in maniera convinta sin dalle prime battute dell’indagine, c’è l’avvocato Andrea ... ravennaedintorni.it CPR, tutti ne parlano ma pochi sanno cosa sono davvero. Andrea Maestri: Meno diritti che in carcere, ci finiscono persone senza reati«Nei CPR meno diritti che in carcere»: l’avvocato Andrea Maestri spiega cosa succede davvero dentro i Centri di permanenza per il rimpatrio ... ravennanotizie.it LA PROCURA DI TORINO APRE UN FASCICOLO SUL DIRETTORE DEL CPR Non sono passati due mesi dalla sentenza di condanna della direttrice dello stesso CPR di Torino per l'uccisione di Moussa Balde, che si apre un fascicolo sull'attuale direttore. - facebook.com facebook Aperto un fascicolo sul direttore del Cpr di Torino per aggressione aggravata x.com