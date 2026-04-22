Mino Manni interpreta Galileo Galilei nel nuovo spettacolo teatrale Il sogno di Galileo, una produzione che debutterà al Teatro Oscar e che rimarrà in scena fino a venerdì. L’opera, concepita da Luca Doninelli e Marco Bersanelli, esplora l’essenza della scienza moderna attraverso un incontro onirico tra il celebre scienziato e Leonardo da Vinci, interpretato da Tiziano Ferrari. L’incontro tra due geni: il salto concettuale tra il Rinascimento e la modernità. Il cuore pulsante della rappresentazione risiede nel dialogo immaginario che si consuma tra due menti che hanno segnato i secoli. Nella notte dello spettacolo, Galileo riceve la visita di Leonardo, un incontro che serve a indagare cosa sia cambiato radicalmente nell’interpretazione dell’universo nel periodo che li separa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mino Manni sfida il tempo: il dialogo onirico tra Galileo e Leonardo

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