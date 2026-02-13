Galileo e Dante | Enna esplora scienza e poesia nel dialogo tra cosmografia e osservazione empirica

Galileo Galilei e Dante Alighieri sono protagonisti di un evento unico che si terrà questa sera al Lincoln di Enna, dove si terrà una lectio magistralis intitolata

Galileo e Dante, un Dialogo tra Scienza e Poesia al Lincoln di Enna. Enna si prepara ad ospitare una singolare lectio magistralis che intreccia il rigore scientifico di Galileo Galilei con la suggestiva cosmografia della Divina Commedia di Dante Alighieri. L’evento, in programma per il 17 febbraio presso l’I.I.S. Abramo Lincoln, sarà tenuto da Andrea Gori, esperto del Museo Galileo di Firenze, nell’ambito del progetto “Galeotto fu il libro” promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri. Un Incontro tra Due Mondi. L’iniziativa, inserita nel calendario più ampio degli “Eventi culturali in biblioteca”, rappresenta un’opportunità unica per esplorare le connessioni tra scienza e letteratura, tra l’osservazione empirica e la visione poetica dell’universo.🔗 Leggi su Ameve.eu

