Ministro Calderone solidarietà agli assistenti sociali vittime di intimidazione

Da imolaoggi.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha manifestato vicinanza agli assistenti sociali coinvolti in episodi di intimidazione che sono iniziati a Vasto e si stanno estendendo in altre parti del paese. La solidarietà è stata espressa in seguito a segnalazioni di comportamenti minacciosi nei confronti di professionisti impegnati nel settore sociale. Questi episodi hanno suscitato attenzione a livello nazionale.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone ha espresso solidarietà agli assistenti sociali per i gravi episodi di intimidazione che, partendo da Vasto, si stanno diffondendo in diverse regioni italiane. Nel corso di un incontro con la presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine (Cnoas), Barbara Rosina e la vicepresidente, Mirella Silvani, il Ministro ha ribadito l’importanza di una professione che rappresenta il volto umano e uno dei primi presidi dello Stato nelle situazioni di maggiore fragilità. Le recenti aggressioni, che spaziano dalle scritte minacciose sui muri alla diffusione di immagini diffamatorie sono...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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© Imolaoggi.it - Ministro Calderone, solidarietà agli assistenti sociali “vittime di intimidazione”

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