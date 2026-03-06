Sottraggono 300mila euro agli anziani con la badante Datemeli o vi lascio agli assistenti sociali | consulente finanziaria condannata a Torino

A Torino, una consulente finanziaria è stata condannata a un anno e dieci mesi di carcere per aver sottratto 300mila euro a un’anziana assistita da una badante, con l’accusa di circonvenzione di incapace. La donna è stata anche assolta dall’accusa di falso in atto pubblico, mentre sono stati assolti la figlia e il genero della badante. La vicenda riguarda un tentativo di estorcere denaro all’anziana con minacce e pressioni.

Consulente finanziaria condannata a un anno e dieci mesi di carcere per circonvenzione di incapace e assolta per falso in atto pubblico; assolti la figlia e il genero della badante, già condannata insieme al notaio. Ieri, 5 marzo, al tribunale di Torino, è terminato così il processo con rito ordinario per la coppia di anziani a cui sono stati sottratti soldi e una grossa casa, nel 2019. La pena è sospesa per la condizionale. Difendono gli imputati gli avvocati Gianluca Marta, Daniele Mazzoleni e Maria Vittoria Prudenza. La vicenda risale al 2019. Le vittime, ora defunte, erano entrambe fragili per l’età e alcune patologie. Avevano iniziato a ricevere continue pressioni dalla loro badante, che li avrebbe convinti a rilasciarle una procura generale, per avere la massima possibilità di azione sui loro soldi e sul loro patrimonio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

