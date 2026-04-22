Minimarket diventa un hub per lo spaccio di cocaina | attività chiusa per 20 giorni un arresto

Un minimarket di Genova è stato chiuso per 20 giorni dal questore dopo aver trovato cocaina e denaro presumibilmente proveniente da attività di spaccio all’interno del negozio. Durante un’operazione, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e denaro contante. Inoltre, è stato effettuato un arresto nel corso delle indagini. La sospensione dell’attività è stata decisa in seguito alle risultanze delle verifiche.

Cocaina e denaro ritenuto provento di spaccio all’interno di un minimarket: così il questore di Genova ha disposto la sospensione dell’attività per 20 giorni. Il provvedimento riguarda un esercizio commerciale di via Bertuccioni, nel quartiere genovese di Marassi.La misura è il risultato di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Cocaina e bilancia: arresto in Appennino per spaccioNel cuore dell’Appennino reggiano, a Cerezzola di Canossa, i carabinieri hanno fermato un veicolo con quattro occupanti. Leggi anche: Spaccio di eroina e cocaina a bordo della bici elettrica: un arresto Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ricarica ultra-rapida nei supermercati: Atlante e Coop Atlantique a 600 kW; La spesa che si fa da sola: come AI e app di auto-riordino possono cambiare i consumi domestici. Minimarket, la spiegazione della comedy di Rai Play: il ruolo di Kevin Spacey e perché può diventare un piccolo casoCosa dobbiamo aspettarci, davvero, da Minimarket? Più che una sequenza di sketch, una comedy costruita come un dispositivo: un’ambientazione unica che concentra i personaggi in uno spazio di ... ilmessaggero.it Minimarket, la spiegazione della comedy di Rai Play: il ruolo di Kevin Spacey e perché può diventare un piccolo casoSi chiama Minimarket ed è il nuovo comedy show di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, ideato da Filippo Laganà, con una presenza che fa inevitabilmente notizia: Kevin Spacey, qui in un ruolo ... ilmessaggero.it Al supermercato l’inglese si impara “sul serio”… ed è un gioco da ragazzi! Mentre fate la spesa, dite ad alta voce i nomi dei prodotti in inglese. Funziona meglio di quanto pensi Tra frutta, pane e latte, ogni corsia diventa un’occasione per praticare il vo - facebook.com facebook