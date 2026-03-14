In un'operazione nei pressi di Cerezzola di Canossa, i carabinieri hanno bloccato un veicolo con quattro persone a bordo. Durante il controllo, è stata trovata della cocaina e sono stati sequestrati strumenti utili allo spaccio. L’intervento si è concluso con l’arresto degli occupanti coinvolti. La notizia si aggiunge alle recenti attività di contrasto alla droga nella zona.

Nel cuore dell’Appennino reggiano, a Cerezzola di Canossa, i carabinieri hanno fermato un veicolo con quattro occupanti. L’intervento ha portato all’arresto di un cittadino nordafricano di 41 anni già sottoposto a libertà controllata. La scoperta di hashish e cocaina, unita alla presenza di una bilancia di precisione, ha fatto scattare l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio. L’operazione si è svolta nel contesto di un servizio mirato alla repressione dei reati predatori e del traffico di stupefacenti. I militari hanno notato immediatamente l’odore caratteristico della cannabis all’interno dell’abitacolo. Questa percezione sensoriale ha guidato la perquisizione che ha rivelato due dosi di hashish e un grammo di cocaina confezionato in cellophane trasparente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cocaina e bilancia: arresto in Appennino per spaccio

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