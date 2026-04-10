Lavoro nero e sicurezza | multe per 50mila euro a due autolavaggi uno è stato chiuso

Durante recenti controlli nei lavaggi automatici di veicoli, sono state riscontrate irregolarità riguardanti il lavoro nero e la sicurezza sul lavoro. Due attività sono state multate per un totale di 50.000 euro, e uno dei centri è stato chiuso temporaneamente. Sono state anche denunciate diverse persone coinvolte nelle irregolarità e sono state adottate misure di sospensione dell’attività per garantire il rispetto delle norme.

Controlli a tappeto nei car wash cittadini: scattano denunce, sanzioni pesanti e anche una sospensione dell’attività. È il bilancio dell’operazione condotta nella mattinata del 9 aprile dai Carabinieri della Compagnia di Brescia, affiancati dal Gruppo Forestale e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Dai ristoranti agli autolavaggi, lavoro nero e poca sicurezza. Sospese 16 attività e multe per oltre 180mila euroBologna, 9 aprile 2026 – Un quadro diffuso di irregolarità, tra lavoro nero e gravi carenze sulla sicurezza, emerge dai controlli condotti dai...

Lavoro nero e carenze di sicurezza, chiusi parrucchieri e centri massaggi. Multe per 50mila euroL'operazione dei Carabinieri ha fatto emergere la presenza di sei dipendenti irregolari, di cui due totalmente sconosciuti al fisco, e pericolose...

Temi più discussi: Lavoro nero e sicurezza, blitz dei carabinieri: sospese tre attività. Sanzioni per oltre 220 mila euro; Cinque lavoratori in nero su sette presenti: sospesa la licenza; Lavoro nero e sicurezza ’Sospeso’ un autolavaggio; Tredici imprese sospese nel Foggiano: sanzioni e ammende per 420mila euro.

Lavoro nero e sicurezza ’Sospeso’ un autolavaggioSotto la lente anche ristoranti e attività che commerciano pedane in legno. Sanzioni e ammende per 180mila euro in tutto il territorio provinciale. ilrestodelcarlino.it

Dai ristoranti agli autolavaggi, lavoro nero e poca sicurezza. Sospese 16 attività e multe per oltre 180mila euroControlli a tappeto dei carabinieri: dalla pizzeria che paga in contanti agli autolavaggi senza dispositivi di protezione. Sotto la lente Bologna, Crevalcore, Anzola dell’Emilia, Casalecchio di Reno, ... msn.com

LAVORO NERO E IRREGOLARITÀ: STANGATA PER 5 AUTOLAVAGGI TRA IMOLA E BOLOGNA Nell’ambito di una mirata attività di vigilanza finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Nucleo - facebook.com facebook

Tolleranza zero su lavoro nero e insicurezza: l'Arma "sigilla" 16 imprese x.com