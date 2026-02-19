La Miniera? Il sindaco rilancia | Forse si sposta ma non chiude

Il sindaco di Pesaro ha annunciato che “La Miniera” potrebbe essere spostata, ma la chiusura della struttura è improbabile. La decisione nasce dopo alcune richieste di cittadini e operatori del settore, che temevano perdite di posti di lavoro e danni economici. Il primo cittadino ha spiegato che si stanno valutando alternative di riqualificazione, anche considerando un trasferimento temporaneo. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra residenti e associazioni, che attendono sviluppi concreti sulla questione. La discussione resta aperta e il futuro della miniera dipende dai prossimi incontri.

Pesaro, “La Miniera” Tra Riqualificazione e Rassicurazioni: Il Sindaco Valuta lo Spostamento, Ma la Chiusura È Esclusa. Il futuro del centro di aggregazione “La Miniera” a Pesaro è al centro di un dibattito che ha visto in prima linea l’amministrazione comunale. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Politiche giovanili, Camilla Murgia, hanno effettuato un sopralluogo per rispondere alle preoccupazioni sulla possibile chiusura del centro, legate a un progetto di riqualificazione di “Casa Pozzo”, un altro polo per i giovani. L’amministrazione ha assicurato che il servizio non è a rischio, ma potrebbe cambiare sede, trasferendosi all’interno dell’ex asilo del quartiere Borgo Santa Maria.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Estensione della rete di teleriscaldamento, il cantiere si sposta. Poi chiude una settimana La tiktoker rilancia a distanza di un anno: "Voglio tutta Napoli a Roccaraso". Ma il sindaco frenaA distanza di un anno dall’afflusso turistico di gennaio 2025, Rita De Crescenzo ripropone su TikTok l’invito a visitare Roccaraso, invitando i follower a trascorrere alcuni giorni sulla neve. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il sindaco e l’assessora Murgia al centro di aggregazione La Miniera. Abbiamo ribadito ai ragazzi, operatori e al quartiere la volontà di mantenere il servizio; La Miniera? Il sindaco rilancia: Forse si sposta, ma non chiude; Pesaro, polemiche incrociate sul centro di aggregazione La Miniera; Centro di aggregazione La Miniera di Borgo Santa Maria, Biancani e Nobili chiariscono: Il servizio verrà mantenuto, non abbiamo mai pensato ad una chiusura. La Miniera? Il sindaco rilancia: Forse si sposta, ma non chiudeBorgo, visita di Biancani e Murgia nel centro oggetto di polemiche: Il nostro obiettivo è renderla più bella ... msn.com Pesaro, futuro di Palazzo Gradari. Il sindaco: «Non vogliamo venderlo». I dubbi dell’opposizionePalazzo Gradari il primo cittadino sgombra il campo, ma Redaelli attacca: «Se è nel piano alienazioni non sono tranquillo» ... centropagina.it Francesco Auriemma Sindaco di Montecatini Val di Cecina. . LA NOSTRA MINIERA ANCORA PROTAGONISTA! Con grande orgoglio vi comunico che, visto il grande interesse suscitato, Toscana TV ha dedicato un nuovo, importante servizio alla nostra Mi facebook