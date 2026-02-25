Permessi rinunce e verità | il sindaco di Pratola Serra fa chiarezza

“Il Sindaco Gerardo Galdo, nel corso della seduta consiliare del 24 febbraio, ha chiarito con fermezza le polemiche diffuse sui social network in merito ai permessi lavorativi del Vicesindaco. La vicenda è stata rappresentata in modo fuorviante. La legge riconosce al Vicesindaco e agli Assessori il diritto ai permessi per l’espletamento del mandato istituzionale. Nel 2024 il Vicesindaco Nico Silano ne ha usufruito nei limiti consentiti (17 giornate), rinunciando peraltro a una parte significativa delle giornate disponibili (50 giornate in un anno). Di fronte a un dubbio istruttorio emerso nel riesame interno, il dirigente competente, d’intesa con l’Amministrazione, ha disposto l’annullamento in autotutela dell’atto. Nessuno scandalo. Solo un approfondimento ulteriore per tutelare l’Ente sotto il profilo amministrativo e contabile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

