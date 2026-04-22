A un mese dal referendum sulla riforma della giustizia e dalle dimissioni di alcuni membri del governo, la squadra di governo si è riunita con i nuovi sottosegretari. Dopo le dimissioni di alcuni esponenti e le tensioni tra i partiti, il governo ha effettuato un mini-rimpasto per rinnovare la composizione della squadra. La nuova lista di sottosegretari è stata ufficializzata e comprende nomi scelti per coprire le posizioni rimaste vacanti.

Roma, 22 aprile 2026 – A un mese dal referendum sulla riforma della giustizia e dallo scossone che quel “No” ha provocato nel governo, con le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi e con inevitabili fibrillazioni nei partiti, la squadra torna al completo. Dal Consiglio dei ministri di oggi sono usciti cinque nuovi sottosegretari, riempendo anche caselle lasciate libere da addii meno tempestosi di quelli recenti. Ma non è ancora finita: se per il governo la parola rimpasto è definitivamente archiviata – anche se le opposizioni fanno notare, con il dem Francesco Boccia, che “hanno deciso di fare un rimpasto senza chiamarlo rimpasto, e quindi piovono sottosegretari come se non ci fosse un domani” – il nodo nomine resta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mini-rimpasto nel governo, chi sono i nuovi sottosegretari

Notizie correlate

Governo, nominati 5 nuovi sottosegretari: chi sonoNuovo tassello nell’assetto dell’esecutivo: il Consiglio dei Ministri ha formalizzato la nomina di cinque nuovi sottosegretari destinati a coprire...

I 5 nuovi sottosegretari giurano a Palazzo Chigi: ecco chi sonoRoma, 22 aprile 2026 – Hanno giurato nella Sala dei Galeoni di Palazzo Chigi i cinque nuovi sottosegretari, nominati dopo il passaggio in Consiglio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il mini - rimpastino: intervista a Pino Pisicchio (15.04.2026); Verso la nomina di 5 nuovi sottosegretari; Rimpasto governo Meloni, sprint finale sulle nomine: nodo Consob e partita Barelli nel risiko delle poltrone; Salvini prende le distanze da Trump, leader Lega: Non è matto, fa i suoi interessi, ma non coincidono con quelli dell’Italia.

Mini-rimpasto nel governo, chi sono i nuovi sottosegretariGli azzurri – con il segretario Tajani in prima linea per l’obiettivo – hanno portato a casa, con una casella ceduta da FdI, un ulteriore posto nel sottogoverno che va all’ex capogruppo alla Camera, ... quotidiano.net

Rimpasto governo Meloni, sprint finale sulle nomine: nodo Consob e partita Barelli nel risiko delle poltroneRimpasto governo Meloni verso il Cdm del 22 aprile: 6-7 caselle da riempire, nodo Consob con Freni in pole e pressing su Barelli. Retroscena e scenari. tag24.it

Mini BAVARESE ALLA FRAGOLA arricchita da fragolata fresca! Ricetta https://blog.giallozafferano.it/mastercheffa/mini-bavarese-fragola/ facebook

#Montervino a RS: «Se resta #Conte sarà mini-rivoluzione: 8-10 partenze. Il Napoli deve svecchiare, molti hanno finito il loro ciclo. Su #Lukaku Il club sfrutterà le ultime tensioni come gancio per liberarsi di un contratto oneroso a fine stagione». #Napo x.com