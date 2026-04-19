Al Salone di Milano, Mini e Paul Smith presentano “A Garden of Curiosity”, un’installazione che unisce elementi di colore, artigianato e innovazione. La mostra si svolge in un ambiente dedicato alla scoperta di dettagli curati nei minimi particolari, creando un connubio tra creatività e design. L’installazione invita i visitatori a esplorare ambienti che combinano aspetti tradizionali e moderni, offrendo un’esperienza sensoriale e visiva.

Sarà aperta da martedì 21 a domenica 26 aprile nell’ambito del Salone del Mobile di Milano l’installazione A Garden of Curiosity che nasce dalla collaborazione tra Mini e il celebre stilista Paul Smith. Due icone britanniche unite "dalla passione per il design e dal nostro entusiasmo condiviso per l’artigianato, l’innovazione e l’individualità", elementi che rendono l’installazione "un’esperienza ricca di colori, suoni ed espressività", ha spiegato Holger Hampf, a capo del design di Mini. A Garden of Curiosity sarà accessibile nel giardino di Palazzo Borromeo d’Adda tramite una passerella in legno che attraversa il cortile e che conduce a una porta rossa, un invito simbolico a guardare e osservare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mini e Paul Smith, il giardino delle curiosità e del design al Salone di Milano

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