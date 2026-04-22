Mine in Hormuz | il piano del Pentagono per salvare i prezzi del petrolio

Il Pentagono ha comunicato che la rimozione delle mine navali posizionate dall’Iran nello Stretto di Hormuz richiederà circa sei mesi. La presenza delle mine ha causato tensioni crescenti nella regione e ha portato a discussioni sulla sicurezza delle rotte marittime. Le mine sono state individuate in diverse zone dello stretto, importante punto di passaggio per il traffico petrolifero mondiale. La questione rimane sotto osservazione da parte delle autorità militari.

Il Pentagono ha segnalato che la rimozione delle mine navali piazzate dall’Iran nello Stretto di Hormuz richiederà circa sei mesi. Il blocco parziale di questo passaggio vitale per i flussi energetici globali è una diretta conseguenza del conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran. L’ostacolo tecnico e strategico nel corridoio marittimo. Le operazioni di bonifica affrontano sfide monumentali. La natura stessa degli ordigni lasciati dalle forze iraniane rende la pulizia dei fondali un processo estremamente complesso, aggravato dall’elevata densità di traffico marittimo in quella specifica area. Secondo quanto emerso durante un briefing riservato tenuto martedì scorso presso la commissione Forze Armate della Camera, le attività di sminamento non potranno nemmeno avere inizio prima della risoluzione del conflitto in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mine in Hormuz: il piano del Pentagono per salvare i prezzi del petrolio Notizie correlate Iran, il Pentagono: «Dall'inizio della guerra 140 soldati Usa feriti». Il «giallo» delle mine nello stretto di Hormuz, Trump: «Le abbiamo distrutte» | Borse chiudono in positivo, ancora giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto». 'Pentagono, per ripulire Hormuz dalle mine servono 6 mesi'Per ripulire lo Stretto di Hormuz dalle mine potrebbero volerci sei mesi ed è improbabile che l'operazione venga intrapresa prima della fine della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle; Hormuz, il giallo delle mine (che Teheran non riesce a trovare). Le navi Usa per bonificarle, le due versioni: cosa non torna; Mine nello Stretto di Hormuz: come funzionerebbe rimuoverle e quali sono i tipi, a contatto e di fondo; A Hormuz manca la mappa delle mine: il rebus delle operazioni di bonifica. Stretto di Hormuz, la minaccia invisibile: come le mine iraniane possono strangolare il commercio globaleL’Iran dispone di migliaia di mine navali e, soprattutto, di una gamma estremamente diversificata. Non si tratta di un sistema omogeneo, ma di un arsenale stratificato che combina tecnologie di epoche ... startmag.it Stretto di Hormuz, come fa l’Iran a ricattare il mondo? Droni, barchini e mine: come funziona la «diga» di TeheranLa difficile mappatura delle mine. Teheran, anche se indebolita militarmente, si ritrova più forte e rilevante di prima sulla scena internazionale, con la capacità di ricattare l’economia mondiale ... corriere.it Anteprima da Risk&Strategy WEEKLY 13/26 Il ritorno delle mine terrestri x.com Il controllo degli spazi #subacquei è compito prioritario per la 5ª Divisione Navale - Comando delle Forze di Contro misure Mine della Marina. La vasta dimensio ne #subacquea è quotidianamente sottoposta a un attento controllo da parte della 5ª Divisione, gr - facebook.com facebook