Minaccia di morte un conoscente con una bottiglia contenente liquido infiammabile per un vecchio debito | arrestato

Da salernotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno hanno arrestato ieri un uomo, accusato di aver minacciato un conoscente con una bottiglia contenente liquido infiammabile, legando il gesto a un vecchio debito. L’intervento è avvenuto nel corso di un intervento di polizia, dopo che la persona coinvolta aveva segnalato la minaccia. L’arrestato è stato portato in caserma e dovrà rispondere di minaccia e detenzione di sostanza infiammabile.

In azione, ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia a Salerno: è stato arrestato N.M. per "tentata estorsione" in quanto, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, avrebbe minacciato di morte un suo conoscente utilizzando una bottiglia contenente.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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