Minaccia di morte un conoscente con una bottiglia contenente liquido infiammabile per un vecchio debito | arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno hanno arrestato ieri un uomo, accusato di aver minacciato un conoscente con una bottiglia contenente liquido infiammabile, legando il gesto a un vecchio debito. L’intervento è avvenuto nel corso di un intervento di polizia, dopo che la persona coinvolta aveva segnalato la minaccia. L’arrestato è stato portato in caserma e dovrà rispondere di minaccia e detenzione di sostanza infiammabile.

In azione, ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia a Salerno: è stato arrestato N.M. per "tentata estorsione" in quanto, secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, avrebbe minacciato di morte un suo conoscente utilizzando una bottiglia contenente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sabotaggio del "treno delle Olimpiadi", trovata una molotov con liquido infiammabile. Due indagini Minaccia la moglie con una bottiglia: arrestato 62enne col Codice RossoUn uomo di 62 anni, residente nella località di Pastorano, è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore presso il carcere di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Minaccia di morte la compagna, un 40enne di Tribiano è finito in carcere; Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Morti in ambulanza, minacce di morte al figlio di Spada: Denunceremo; Minacce di morte ai sanitari del Maggiore: voleva un certificato. Salerno: minacce di morte e liquido infiammabile per recuperare debito, arrestatoI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno tratto in arresto N.M. con l’accusa di tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ... salernonotizie.it Minacce di morte ai sanitari del Maggiore: voleva un certificatoMinaccia di morte il personale sanitario per avere il certificato di morte di un suo parente: è successo nel reparto geriatria dell’ospedale Maggiore lo scorso lunedì mattina (20 aprile). Come riporta ... triesteprima.it SALERNO, MINACCIA DI MORTE PER UN VECCHIO DEBITO: UN ARRESTO- Momenti di forte tensione a Salerno, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di legate alla richiesta di restituzione di un vecchio debito. Secondo quanto ricostrui - facebook.com facebook L’Iran minaccia di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz, se gli Stati Uniti manterranno il proprio blocco nei confronti dei porti iraniani. Tutte le notizie man mano che arrivano: x.com