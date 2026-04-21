Un uomo di 62 anni di Pastorano è stato arrestato dai Carabinieri di Pignataro Maggiore con l'accusa di aver minacciato la moglie brandendo una bottiglia. Dopo l’intervento, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a Napoli, in applicazione del Codice Rosso. La vicenda riguarda un episodio di minaccia che ha portato all’esecuzione dell’arresto e alla successiva detenzione dell’uomo.

Un uomo di 62 anni, residente nella località di Pastorano, è stato condotto dai Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore presso il carcere di Poggioreale a Napoli. L’arresto, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri 19 aprile 2026, è scaturito in seguito a una denuncia presentata la mattina stessa dalla moglie dell’indagato, la quale ha riferito un episodio di violenza avvenuto nel giorno precedente. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la dinamica si è innescata durante un acceso diverbio domestico. La donna ha testimoniato di essere stata bersaglio di insulti e aggressioni fisiche da parte del coniuge; durante l’episodio, l’uomo avrebbe inoltre utilizzato una bottiglia di vetro per minacciarla di morte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minaccia la moglie con una bottiglia: arrestato 62enne col Codice Rosso

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