Sabotaggio del treno delle Olimpiadi trovata una molotov con liquido infiammabile Due indagini

Da milanotoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno aperto due indagini dopo il ritrovamento di una molotov con liquido infiammabile sulla linea Lecco-Tirano, vicino alla stazione di Mandello del Lario. La notte tra martedì e mercoledì, i tecnici hanno scoperto l’ordigno durante un controllo di routine. Ora si cercano testimoni e si analizzano le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire chi possa aver messo in atto il sabotaggio. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha fatto salire la paura tra i pendolari e le forze dell’

Due indagini a Lecco e (per competenza sul terrorismo) Milano. Nessuno ha rivendicato il gesto Due inchieste, una a Lecco e una a Milano, sono state aperte sul presunto atto di sabotaggio sulla linea Lecco-Tirano all'altezza della stazione di Mandello del Lario, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. La procura di Lecco ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, mentre quella di Milano (competente per fatti di terrorismo) un'indagine esplorativa a modello 45 senza ipotesi di reato né indagati. Durante i primi accertamenti della sottosezione della polizia ferroviaria, Digos e polizia scientifica di Lecco, è stata recuperata una bottiglia di plastica vuota che presentava residui di liquido infiammabile.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Lecco Tirano

Olimpiadi, sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano: a fuoco con una molotov 7 cavi di una centralina

Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano.

Vuole appiccare un incendio a San Pietro con accendini e liquido infiammabile: aveva dato fuoco a due chiese

Un uomo ha tentato di incendiare Piazza San Pietro armato di accendini e liquido infiammabile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lecco Tirano

Argomenti discussi: Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finora; Sabotaggio treni, sul blog anarchico compare un post di esultanza; Bologna, sabotaggio alla linea ferroviaria e caos treni: Cavi danneggiati, l'ipotesi di un atto anarchico contro i Giochi, a Pesaro cabina incendiata. Salvini: Atto di delinquenza; Oggi circolazione treni in ginocchio: ipotesi sabotaggio.

sabotaggio del treno delleSabotaggio del treno delle Olimpiadi, trovata una molotov con liquido infiammabile. Due indaginiDurante i primi accertamenti della sottosezione della polizia ferroviaria, Digos e polizia scientifica di Lecco, è stata recuperata una bottiglia di plastica vuota che presentava residui di liquido ... milanotoday.it

Sabotaggio treni in apertura delle Olimpiadi: due rivendicazioni, unica matrice anarchicaDue blog anarchici rivendicano gli attentati ferroviari tra Bologna e Pesaro. Le indagini puntano a un’unica matrice ... tg.la7.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.