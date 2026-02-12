Sabotaggio del treno delle Olimpiadi trovata una molotov con liquido infiammabile Due indagini

Le autorità hanno aperto due indagini dopo il ritrovamento di una molotov con liquido infiammabile sulla linea Lecco-Tirano, vicino alla stazione di Mandello del Lario. La notte tra martedì e mercoledì, i tecnici hanno scoperto l’ordigno durante un controllo di routine. Ora si cercano testimoni e si analizzano le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire chi possa aver messo in atto il sabotaggio. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha fatto salire la paura tra i pendolari e le forze dell’

Due indagini a Lecco e (per competenza sul terrorismo) Milano. Nessuno ha rivendicato il gesto Due inchieste, una a Lecco e una a Milano, sono state aperte sul presunto atto di sabotaggio sulla linea Lecco-Tirano all'altezza della stazione di Mandello del Lario, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. La procura di Lecco ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l'ipotesi di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, mentre quella di Milano (competente per fatti di terrorismo) un'indagine esplorativa a modello 45 senza ipotesi di reato né indagati. Durante i primi accertamenti della sottosezione della polizia ferroviaria, Digos e polizia scientifica di Lecco, è stata recuperata una bottiglia di plastica vuota che presentava residui di liquido infiammabile.

