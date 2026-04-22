Minaccia di incendiarle la casa di notte | condannato per stalking
Un uomo è stato condannato per stalking dopo aver minacciato di incendiare la casa di una donna durante la notte. Nel corso di diversi mesi, ha inviato messaggi insistenti, si è appostato sotto casa e sul luogo di lavoro della vittima, mantenendo comportamenti persecutori. Le autorità hanno accertato le condotte invasive e persistenti che hanno portato alla condanna.
Minacce, appostamenti sotto casa e sul posto di lavoro, messaggi insistenti e comportamenti persecutori durati mesi. Per questi fatti un uomo di 30 anni è stato condannato dal giudice Giorgio Morando a un anno e quattro mesi di reclusione, con rito abbreviato, per stalking nei confronti dell’ex.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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