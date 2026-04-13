Se non ve ne andate la uso Pistola in mano nella casa contesa minaccia sorella e carabiniere | condannato
In una lite ereditaria lunga anni, con accessi forzati e serrature cambiate, un uomo ha minacciato la sorella e un carabiniere con una pistola in mano durante un tentativo di accesso a una casa contesa. La vicenda si è conclusa con una condanna in tribunale, dopo che le tensioni tra i familiari sono diventate sempre più accese. La disputa ha coinvolto più interventi delle forze dell'ordine nel corso del tempo.
FABRIANO - Una disputa ereditaria durata anni, fatta di accessi forzati, serrature cambiate e tensioni familiari, si è chiusa con una condanna in tribunale. Un 67enne fabrianese è stato condannato oggi a 1 anno e 2 mesi di reclusione per minaccia aggravata, al termine del processo davanti alla.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Abusivi nella casa al mare, minacciati i proprietari: “Ve ne dovete andare”Civitanova, 20 febbraio 2026 – Occupano abusivamente da mesi la casa al mare, a Civitanova, di una coppia di anziani.