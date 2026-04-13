Se non ve ne andate la uso Pistola in mano nella casa contesa minaccia sorella e carabiniere | condannato

In una lite ereditaria lunga anni, con accessi forzati e serrature cambiate, un uomo ha minacciato la sorella e un carabiniere con una pistola in mano durante un tentativo di accesso a una casa contesa. La vicenda si è conclusa con una condanna in tribunale, dopo che le tensioni tra i familiari sono diventate sempre più accese. La disputa ha coinvolto più interventi delle forze dell'ordine nel corso del tempo.