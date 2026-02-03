LIVE Ciclismo su pista Europei 2026 in DIRETTA | Lamon in pista nelle batterie dello scratch maschille

Questa mattina si sono svolte le batterie dello scratch maschile agli Europei di ciclismo su pista del 2026. In pista c’è anche l’italiano Francesco Lamon, che sta cercando di qualificarsi per le fasi finali. La seconda batteria è appena iniziata, e gli appassionati seguono con attenzione ogni movimento del corridore azzurro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:46 Iniziata la seconda batteria. In pista l'azzurro Francesco Lamon. 10:44 Si è conclusa la prima batteria dello scratch maschile. Attendiamo l'ufficializzazione dei risultati. 10:41 Nella seconda batteria saranno al via 104. Prokopyszyn Filip – POL 139. Yilmaz Ramazan – TUR 66. Manthos Nikolaos – GRE 110.Grosu Eduard-Michael – ROU 2. Lasser Franz-Josef – AUT 115. Cesnek Tadeas – SVK 151. Mazur Dzianis – AIN 21. Koblizek Matyas – CZE 47. Briese Max-David – GER 94. Hoppezak Vincent – NED 74. Lamon Francesco – ITA 128. Navas Marchal Alvaro – ESP 90. Schmitz Lenn – LUX 10:38 Il lettone Vitalijs Kornilovs ha abbandonato la gara.

