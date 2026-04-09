Il Salone del Mobile di Milano si terrà dal 21 al 26 aprile 2026 presso Fieramilano Rho. La manifestazione, che si svolge ogni anno, vede la partecipazione di aziende e operatori provenienti da tutto il mondo. Per questa edizione, si prevede che il settore del mobile registri un fatturato di circa 52 miliardi di euro, con una crescita significativa negli Stati Uniti.

Il Salone del Mobile di Milano si prepara a debuttare dal 21 al 26 aprile 2026 presso Fieramilano Rho, confermando la sua capacità di attrarre operatori globali nonostante un quadro geopolitico instabile. L’evento vede una tenuta solida della biglietteria e un forte interesse da parte di mercati strategici come Cina, Brasile e Stati Uniti. L’industria del legno e dell’arredo ha chiuso l’anno precedente, il 2025, con un valore complessivo della produzione pari a 52,2 miliardi. Claudio Feltrin, che presiede Federlegno Arredo Eventi, sottolinea come questa manifestazione rimanga un punto di riferimento essenziale per le aziende di ogni scala, poiché nessun formato digitale o showroom privato può sostituire la visibilità e le occasioni di business offerte dalla fiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salone del Mobile 2026: USA in ascesa e business da 52 miliardi

Il Salone del mobile 2026 sfida la crisi: la filiera del legno vale 52 miliardi. I numeri di un evento planetarioMilano, 9 aprile 2026 – Conto alla rovescia con il fiato sospeso per il Salone del Mobile di Milano che parte, dal 21 al 26 aprile, a Fieramilano...

C'è la data per il Salone del Mobile nel 2026Si terrà dal 21 al 26 aprile 2026 la nuova edizione del Salone del Mobile, giunta alla numero 64.

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Il Salone del Mobile sfida la guerra: biglietti in crescita, molti venduti negli UsaAd animare lo spazio in Fiera ci saranno quattro mostre. Previsto anche un programma di incontri ed eventi con archistar e col mondo del design ... milano.repubblica.it

Salone del Mobile 2026: resilienza del settore e segnali positivi nonostante la crisi internazionaleIn vista dell’apertura del Salone del Mobile, in programma a Milano dal 21 al 26 aprile, i dati relativi al ticketing mostrano una solidità inaspettata, allineandosi alle performance registrate nel bi ... ilmetropolitano.it

Oggi, alla Triennale di Milano, la presentazione della 64esima edizione del Salone del mobile in scena alla fiera di Rho dal 21 al 26 aprile. Ce ne hanno parlato Maria Porro, presidente del Salone del mobile, e Claudio Feltrin, presidente di Federlegno - facebook.com facebook

Salone del Mobile.Milano to Unveil Major Fashion and Design Exhibition by Palomba Serafini x.com