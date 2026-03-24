Rigutino intitola il Centro Civico a Franco Villoresi protagonista dell’arte del Novecento

Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 17 il Centro Civico di Rigutino sarà intitolato a Franco Villoresi, artista del Novecento che ha vissuto gli ultimi anni della sua vita nella frazione aretina, dove è deceduto nel 1975. La cerimonia si svolgerà in località Rigutino Ovest 102, alla presenza di rappresentanti comunali e familiari dell’artista.

Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17, il Centro Civico di Rigutino, in località Rigutino Ovest 102, sarà ufficialmente intitolato a Franco Villoresi, artista profondamente legato alla frazione aretina, dove visse gli ultimi anni della sua vita e morì nel 1975. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali e la partecipazione della famiglia Villoresi, per poi proseguire con un incontro culturale dedicato alla figura e all’opera del pittore. In programma interventi, testimonianze e la proiezione di una pellicola storica che ripercorrerà il valore artistico di uno dei protagonisti dell’arte italiana della seconda metà del Novecento. Interverranno lo scrittore Tito Barbini, lo storico dell’arte Giuliano Centrodi, l’etruscologa Margherita Scarpellini e il professor Luca Quattrocchi. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Rigutino intitola il Centro Civico a Franco Villoresi, protagonista dell’arte del Novecento Articoli correlati "Rigutino omaggia Franco Villoresi". Mercoledì 25 marzo ci sarà l'intitolazione del centro civico al grande pittore del NovecentoArezzo, 23 marzo 2026 – Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17, il Centro Civico di Rigutino, in località Rigutino Ovest 102, ad Arezzo, sarà... Viaggio nell’arte del Novecento. Via al corso dell’Università degli adultiAl Museo della Marineria di Cesenatico oggi si apre il nuovo corso di Storia dell’Arte. Contenuti e approfondimenti su Centro Civico Argomenti discussi: Rigutino omaggia Franco Villoresi. Mercoledì 25 marzo ci sarà l'intitolazione del centro civico al grande pittore del Novecento; Rigutino omaggia Franco Villoresi Mercoledì 25 marzo ci sarà l' intitolazione del centro civico al grande pittore del Novecento. Rigutino omaggia Franco Villoresi. Mercoledì 25 marzo ci sarà l'intitolazione del centro civico al grande pittore del NovecentoPer l'occasione verrà organizzato un incontro culturale con autorevoli interventi e le testimonianze di chi conobbe l'artista ... msn.com