A Firenze, il processo per la morte del padre di Emiliano Milza si avvierà tra sessanta giorni. La procura ha stabilito il calendario delle udienze, che si concentreranno sull’analisi delle prove raccolte finora. La vicenda riguarda la scomparsa e il decesso di un uomo, con le autorità che cercano di chiarire i dettagli in un procedimento che si protrarrà per due mesi.

Firenze, 22 aprile 2026 – Sessanta giorni per capire se Emiliano Milza ( nella foto ), l’imprenditore della ristorazione 53enne accusato di aver ordito l’eliminazione della compagna e madre di suo figlio Franka Ludwig (trovata morta nei boschi di Castagno d’Andrea nel luglio dell’anno scorso), ha causato anche la morte del suo babbo Adriano. Dopo aver riesumato la salma dell’anziano, deceduto nell’agosto del 2022, il pubblico ministero Andrea Cusani ha affidato un nuovo incarico al medico legale Susanna Gamba e al tossicologo Silvio Chiericoni. I due consulenti della procura (che hanno già effettuato l’autopsia sulla Ludwig) dovranno chiarire se anche al padre, Milza abbia somministrato a sua insaputa, mettendole nel vino e nei cibi che lo stesso indagato preparava, ingenti dosi di benzodiazepine.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Milza, ombre da serial killer. Tra sessanta giorni la verità sulla morte del babbo Adriano

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