Un nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi, intitolato Tutte le ragazze mentono, è stato pubblicato il 10 marzo e si svolge a Saruxi. La storia affronta temi legati a misteri e segreti nascosti in un paesino, con un’atmosfera cupa e toni noir. La narrazione si concentra su eventi e personaggi che ruotano attorno a una morte avvenuta nella località.

Il nuovo romanzo di Piergiorgio Pulixi, intitolato Tutte le ragazze mentono, è approdato nelle librerie il 10 marzo portando con sé una narrazione cupa ambientata a Saruxi. La trama segue la ricerca della verità condotta da Melissa, nota anche come Sissi, dopo la morte improvvisa della sorella maggiore Denise, ufficialmente attribuita a un gesto volontario che la protagonista non riesce ad accettare. L’ombra del dubbio su Saruxi e l’intrigo familiare. Al centro della vicenda si trova il profondo divario tra due sorelle che vivono in un contesto sociale gerarchico e rigido. Mentre Denise godeva di un’immensa popolarità scolastica, circondata... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Segreti e ombre a Saruxi: la verità dietro la morte di Denise

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Ultimo e Jacqueline, cosa c’è davvero dietro le voci di tradimento che stanno dividendo i fan: la verità su testimoni e messaggi segretiUltimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, una delle coppie più amate e riservate dello spettacolo italiano, sono finiti al centro di un vortice di...

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