Gli angeli della morte i serial killer col camice da infermiere

Un sanitario è stato arrestato con l'accusa di aver causato otto decessi durante interventi in ambulanza. La notizia ha suscitato sconcerto tra le forze dell'ordine e la comunità. Le indagini hanno portato all'arresto di un uomo che lavorava come infermiere, coinvolto in episodi che hanno segnato profondamente la regione. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di episodi simili legati a professionisti sanitari accusati di aver commesso omicidi.

Luca Spada è stato arrestato per i sospetti su otto decessi avvenuti in ambulanza, a Forlì. Una vicenda ancora in attesa di risposte e verdetti definitivi, che arriva però dopo altri casi di delitti commessi da sanitari: storie di cronaca nera che raccontano killer spietati sotto il camice da infermiere, storie di una lunga serie di vittime del tutto innocenti., L'amante seppellita in giardino Angelo Stazzi è un ex infermiere condannato per l’omicidio della sua amante Maria Teresa Dell’Unto e per la morte di cinque pazienti in una casa di cura di Tivoli, dove lavorava tra il 2008 e il 2009. Dopo una lunga carriera al Policlinico Gemelli, lasciò il posto nel 1996 per l'attività privata.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gli angeli della morte, i serial killer col camice da infermiere La tragedia di Agostina Belli sull’omicidio della mamma: “È stato un serial killer e nessuno ha fatto niente”Agostina Belli, una delle star di maggior successo della commedia italiana, la diva che negli Anni Settanta e Ottanta ha stregato l’immaginario degli... Leggi anche: Vi porto nel nuovo museo dei serial killer, da Donato Bilancia ai mostri degli Usa: video e foto