Milioni di api nel cimitero | la scoperta che salva la biodiversità

Nel cimitero di East Lawn, situato ad Ithaca, si è scoperto un grande numero di api che si muovono tra le lapidi e i prati ben curati. La presenza di queste api è stata osservata in modo sistematico, attirando l’attenzione di studiosi e ambientalisti. La scoperta di questa colonia di insetti nel contesto di un cimitero ha suscitato interesse per il suo ruolo nella biodiversità locale.

Tra le lapidi e i prati curati dell’East Lawn Cemetery di Ithaca, nello stato di New York, si nasconde un segreto biologico di proporzioni immense. Non si tratta di presenze spettrali legate ai defunti, ma di una popolazione esplosiva di api: tra i 3 e gli 8 milioni di esemplari della specie Andrena regularis, nota come ape minatrice regolare, popolano il terreno del cimitero, creando uno dei santuari per impollinatori ipogei più vasti e antichi mai documentati. Questa scoperta, che vede coinvolti i ricercatori della Cornell University, ribalta la percezione comune sulla biodiversità urbana e sulle aree destinate alla sepoltura umana. Mentre...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milioni di api nel cimitero: la scoperta che salva la biodiversità Notizie correlate 5,5 milioni di api in un cimitero: scoperta una colonia recordUn’incredibile concentrazione di vita selvatica è stata individuata nel cimitero East Lawn, situato a Ithaca, nello stato di New York, dove una... Sotto un cimitero di New York c’erano 5,6 milioni di api: è la colonia più grande mai trovataUn cimitero dello Stato di New York potrebbe ospitare quasi 5,6 milioni di api che nidificano nel terreno, secondo un nuovo studio pubblicato sulla... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosa ci fanno 5 milioni di api nel sottosuolo di New York; Cosa ci fanno 5 milioni di api sotto un cimitero? La scoperta che lascia senza parole gli scienziati; Sotto un cimitero nello stato di New York vivono 5,5 milioni di api selvatiche: la scoperta; Api in declino: rischio per l’ecosistema e la produzione alimentare - SNPA. Milioni di api vivono sotto un cimitero: la scoperta incredibile che sorprendeA New York, oltre 5 milioni di api vivono sotto terra in uno dei più grandi insediamenti mai osservati: vediamo come. tech.everyeye.it In un cimitero degli USA vive una delle più grandi colonie di api al mondo, ospita circa 5,5 milioni di esemplariL'East Lawn Cemetery, negli USA, ospita una delle più grandi e antiche colonie di api nidificanti nel terreno mai registrate al mondo ... greenme.it Una mappa 3D dell’universo mai così dettagliata mostra milioni di galassie come non erano state viste prima. Il progetto DESI ha ricostruito la struttura cosmica con oltre 47 milioni di galassie e più di 20 milioni di stelle, offrendo nuovi indizi sull’evoluzione dell’ - facebook.com facebook Milan, Sorloth è molto apprezzato da Allegri: costa 25-30 milioni di cartellino, ma solo 2-3 di stipendio x.com