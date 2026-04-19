Un cimitero nello Stato di New York ospitava circa 5,6 milioni di api che vivevano nel terreno, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Apidologie. La scoperta riguarda la colonia più grande mai trovata in un'area simile. La presenza delle api è stata individuata durante un'indagine condotta sul sito. La ricerca fornisce nuovi dettagli sulle dimensioni delle popolazioni di api che nidificano nel sottosuolo.

Un cimitero dello Stato di New York potrebbe ospitare quasi 5,6 milioni di api che nidificano nel terreno, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Apidologie. La colonia rappresenta una delle più grandi mai registrate e probabilmente una delle più antiche, sottolineano i ricercatori della Cornell University. Sebbene le api vengano spesso rappresentate come insetti che vivono in alveari, la stragrande maggioranza delle specie presenti negli Stati Uniti, circa il 70 percento, appartiene in realtà alla categoria delle api che nidificano nel terreno, insetti che scavano cunicoli sotto la superficie. Queste api sono generalmente solitarie, il che significa che nidificano da sole piuttosto che in grandi gruppi, spiega Bryan Danforth, professore di entomologia alla Cornell University e autore senior dello studio.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sotto un cimitero di New York c’erano 5,6 milioni di api: è la colonia più grande mai trovata

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