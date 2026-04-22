Milinkovic-Savic entra nell’élite | la top 20 dei para-rigori in Serie A

Durante l'ultima partita tra Napoli e Lazio, il portiere della squadra ospite ha parato un calcio di rigore calciato da un giocatore avversario. Questo intervento ha portato il numero totale di rigori neutralizzati in questa stagione da Milinkovic-Savic a un livello che lo colloca tra i migliori 20 nella classifica storica della Serie A per parate su rigore. La statistica rappresenta un dato significativo per la sua posizione tra i portieri di vertice nel campionato italiano.

L’ultimo scontro tra Napoli e Lazio ha regalato un dato statistico che riscrive parzialmente i registri storici della Serie A: la neutralizzazione del calcio di Zaccagni da parte di Vanja Milinkovic-Savic. Grazie a questo intervento decisivo sui dischi dal dischetto, il portiere è ufficialmente entrato nella top 20 dei migliori para-rigori di sempre nel massimo campionato italiano. L’efficienza matematica dietro i riflessi dei guardiani della porta. Analizzare la classifica dei specialisti della Serie A richiede una lettura che vada oltre il semplice numero di parate effettuate, poiché l’incidenza di ogni singolo intervento varia drasticamente in base al volume totale di calci piazzati subiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milinkovic-Savic entra nell’élite: la top 20 dei para-rigori in Serie A Notizie correlate Milinkovic-Savic una sentenza come para-rigori: record europeo, in Napoli Lazio ha raggiunto questo traguardo clamoroso! Il datoCalciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista,... Milinkovic-Savic si conferma il Re dei rigoriIl Napoli perde al Maradona contro la Lazio dell’ex Sarri nonostante l’ennesimo rigore parato dal portiere Milinkovic-Savic. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, la consolazione: Milinkovic-Savic è il re dei rigori; Ritorna in Serie A dopo tre anni, Milinkovic-Savic pronto a dire sì a una big; Milinkovic-Savic e l’incredibile statistica sui rigori: ma c’è chi gli tiene testa; Napoli-Lazio, Milinkovic-Savic: Vogliamo vincere più partite possibili. Milinkovic-Savic, specialista dal dischetto: entra nella top 20 dei para-rigori All TimeCon il rigore neutralizzato a Zaccagni nell’ultima sfida tra Napoli e Lazio, Vanja Milinkovic-Savic continua a confermarsi come uno dei portieri più efficaci dagli undici metri. L’estremo difensore ha ... gonfialarete.com Milinkovi?-Savi? nel pre partita: «L’obiettivo è conquistare i tre punti»Milinkovi?-Savi?, portiere del Napoli, ha parlato nel pre partita del match della 33a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le dichiarazioni Vanja Milinkovi?-Savi?, portiere del Napoli, è interv ... lazionews24.com Il Napoli del futuro! Chi terresti Chi crederesti Portieri: Contini Meret Milinkovic-Savic Difensori: Beukema Buongiorno Di Lorenzo Gutierrez Juan Jesus Mazzocchi Olivera Rrahmani Spinazzola Centrocampisti: Anguissa De Bruyne Gilmour Elmas Lobotka McT facebook #Napoli, la consolazione: Milinkovic-Savic è il re dei rigori x.com