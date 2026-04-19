Nel match disputato al Maradona, il portiere della squadra di casa ha parato un rigore, contribuendo alla sconfitta della sua squadra contro la Lazio guidata dall’ex allenatore. La partita si è conclusa con la vittoria della Lazio, nonostante l’intervento decisivo del portiere avversario sui rigori. La prestazione del portiere della Lazio ha attirato l’attenzione per la sesta volta in questa stagione, confermandosi come il portiere con più rigori parati.

Il Napoli perde al Maradona contro la Lazio dell’ex Sarri nonostante l’ennesimo rigore parato dal portiere Milinkovic-Savic. Due gol subiti, ma anche un rigore parato e almeno due interventi decisivi per evitare un passivo che poteva essere più pesante. Vanja Milinkovic-Savic è stato tra i pochi a tenere in piedi il Napoli contro una Lazio solida, organizzata e letale nelle ripartenze, capace di espugnare il Maradona dopo quasi un anno e mezzo. Sul gol lampo di Cancellieri non ha responsabilità: conclusione ravvicinata, senza tempo per reagire. Poi, però, si è reso protagonista. Il momento chiave è arrivato con il rigore di Zaccagni: tuffo alla sua destra e pallone respinto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic si conferma il Re dei rigori

Milinkovic-Savic ancora decisivo

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PARARIGORI Milinkovic-Savic para il suo terzo rigore in questo campionato #NapoliLazio #DAZN x.com