Milinkovic-Savic una sentenza come para-rigori | record europeo in Napoli Lazio ha raggiunto questo traguardo clamoroso! Il dato

Da calcionews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milinkovic-Savic si è distinto come uno dei migliori nel parare i rigori, stabilendo un record europeo in questa specialità. Durante la partita tra Napoli e Lazio, ha raggiunto un risultato sorprendente, contribuendo alla sua squadra con un intervento decisivo sui rigori. Questo dato specifico si aggiunge alle sue performance in campo, sottolineando la sua abilità nelle situazioni di pressione.

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