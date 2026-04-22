Miles Robinson MO TOTS Argento | Velocità e muscoli per la tua difesa!

Un difensore con una valutazione di 73 OVR si distingue per la sua velocità e presenza fisica. Nonostante il punteggio, è molto apprezzato da parte dei appassionati per le sue caratteristiche di mobilità sul campo. La sua posizione in difesa lo rende un elemento versatile e dinamico, capace di coprire ampie zone e intervenire prontamente. La sua popolarità tra i giocatori deriva principalmente dalle qualità di agilità e forza fisica dimostrate nelle partite.

Non fatevi ingannare dal 73 OVR: Robinson è da sempre uno dei difensori argento più amati dalla community per via della sua mobilità. Questa versione speciale potenzia i suoi punti forti, rendendolo un incubo per gli attaccanti avversari nelle modalità limitate. Analisi della Carta: Il velocista della MLS. Velocità (82): Una statistica d’oro per un difensore centrale argento. Robinson è in grado di recuperare sugli scatti profondi e di chiudere i varchi con una rapidità superiore alla media dei pari grado.. Fisico (79) & Difesa (72): Valori molto solidi che, uniti ai suoi 188 cm, lo rendono dominante nei duelli aerei e nei contrasti spalla a spalla.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Miles Robinson MO TOTS Argento: Velocità e muscoli per la tua difesa! Notizie correlate Trenskow MO TOTS Argento: Tecnica e qualità per il tuo club! Ecco come averloJacob Trenskow riceve una carta speciale da 74 OVR che si distingue per un’ottima base tecnica. Lega Guadagni facili: Lobotka MO TOTS e pacchetti 85+ garantiti!Questo obiettivo è fondamentale per chi sta costruendo una rosa Serie A o semplicemente per chi ha bisogno di “fodder” ad alto rating.