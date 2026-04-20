Lega Guadagni facili | Lobotka MO TOTS e pacchetti 85+ garantiti!

Lega Guadagni Facili annuncia che il centrocampista slovacco è stato inserito tra i migliori in stagione, ottenendo il riconoscimento di MO TOTS. Sono disponibili pacchetti da 85+ garantiti, pensati per chi sta costruendo una rosa per la Serie A o cerca giocatori con alto rating. La promozione si rivolge a chi desidera rafforzare la propria squadra con elementi di livello.

Questo obiettivo è fondamentale per chi sta costruendo una rosa Serie A o semplicemente per chi ha bisogno di “fodder” ad alto rating. Con un 91 OVR, Lobotka si presenta come un centrocampista totale, capace di abbinare un 91 di Passaggio a un solido 89 di Difesa. I Premi Protagonisti. Stanislav Lobotka (91 OVR): Un centrocampista d’ordine eccezionale. Grazie al suo 90 di Dribbling e alla sua statura, è agilissimo nello stretto, perfetto per far ripartire l’azione sotto pressione.. Evo Personalizzazioni: Un consumabile estetico per dare un tocco unico ai tuoi giocatori preferiti.. Pacchetti Carburante: Vincendo e giocando sbloccherai pacchetti 85+ x5 e 84+ x5, ideali per tentare la fortuna con il Team of the Season della Serie A o per finire le sfide di Marco Reus.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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