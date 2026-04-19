Trenskow MO TOTS Argento | Tecnica e qualità per il tuo club! Ecco come averlo

Un nuovo elemento arriva nel mondo del calcio virtuale: si tratta di un giocatore con una valutazione di 74 OVR, noto per le sue qualità tecniche e la versatilità in campo. Dotato di quattro stelle nelle mosse abilità, può essere impiegato sia sulla fascia destra che al centro. La sua presenza si rivolge principalmente alle competizioni dedicate alle squadre “Silver”, offrendo opzioni strategiche per i team che cercano un innesto di qualità.

Jacob Trenskow riceve una carta speciale da 74 OVR che si distingue per un’ottima base tecnica. Con un 4 stelle Mosse Abilità, è un giocatore capace di offrire soluzioni creative sulla fascia destra o al centro del campo, risultando un innesto prezioso per le competizioni a tema “Silver”. Analisi della Carta: Equilibrio e Versatilità. Dribbling (79) & Velocità (80): Statistiche molto solide per un argento, che gli permettono di puntare l’uomo e creare superiorità numerica.. Passaggio (76): Una buona visione di gioco che lo rende utile non solo come ala pura, ma anche come mezzala di qualità nei moduli che prevedono il ruolo di CM.. Ruoli e Nazionalità: Essendo danese e militando in Eredivisie, offre ottimi link con giocatori come Rasmus Højlund TOTS o i talenti della lega olandese come Boadu.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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