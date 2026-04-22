Milano viaggio nel DarkWave | il grande tributo ai Depeche Mode

Venerdì 24 aprile, il Black Hole di Milano ospiterà il Depeche Mode Party, un evento dedicato alla musica elettronica e ai successi della band di Basildon. Questo appuntamento, in programma dal 1993, rappresenta un tributo alla produzione dei Depeche Mode e si svolge in un locale che si trasforma in un vero e proprio tempio musicale. La serata promette di coinvolgere gli appassionati del genere e i fan della band.

Il Black Hole di Milano si trasformerà in un tempio della musica elettronica venerdì 24 aprile, ospitando il Depeche Mode Party, un appuntamento che dal 1993 celebra la produzione della band di Basildon. La serata, pensata per gli appassionati di sonorità DarkWave e degli anni '80, vedrà l'apertura dei cancelli fissata per le ore 22, con una sorpresa dedicata ai primi 200 partecipanti che riceveranno in omaggio delle spillette commemorative. Un percorso musicale tra tributi live e set elettronic .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, viaggio nel DarkWave: il grande tributo ai Depeche Mode Notizie correlate Milano torna negli anni '80 con una notte interamente dedicata ai Depeche ModeVenerdì 24 aprile Milano è pronta a diventare la capitale dei Depeche Mode per una notte: al Black Hole arria infatti il ‘Depeche Mode Party’,... Leggi anche: Tesoro musicale: 10.000 concerti inediti online tra Nirvana e Depeche Mode