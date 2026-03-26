Città della Scienza nuova tappa di Futuro Remoto | laboratorio interattivo su sostenibilità e design urbano

Domani, venerdì 27 marzo, Città della Scienza ospita una nuova tappa di Futuro Remoto 2025, un evento che trasforma il museo in un laboratorio interattivo dedicato a sostenibilità e design urbano. L’iniziativa coinvolge esperti, studenti e cittadini in attività e workshop rivolti a esplorare temi legati all’ambiente e all’urbanistica. L’evento si svolge negli spazi del museo e prevede momenti di incontro e approfondimento.

Città della Scienza ospita domani, venerdì 27 marzo, una nuova tappa di Futuro Remoto 2025, trasformando gli spazi del museo in un luogo di incontro tra saperi, esperienze e comunità. L’iniziativa, prevista dalle 10 alle 13, è pensata come un laboratorio interattivo per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori. Future Lab: sostenibilità e progettazione partecipata. Il Future Lab, organizzato dal Dipartimento di Architettura (DiARC), introduce i partecipanti ai processi progettuali sviluppati dal Dipartimento, coinvolgendoli in percorsi decisionali che mettono in relazione sostenibilità ambientale, sociale ed economica con differenti scale e ambiti dell’intervento urbano e territoriale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Sensazioni, a Città della Scienza viaggio interattivo alla scoperta dei confini della percezione umanaRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Milano: Conca De Amicis rinasce, un quartiere storico diventa laboratorio d’arte e design urbano.Milano punta su arte, design e artigianato per riqualificare un’area storica del centro. Una selezione di notizie su Città della Scienza Temi più discussi: Inaugurata la mostra SensAzioni: un’esperienza da vivere con tutti i sensi; Città della Scienza – Mostra SensAzioni: esplora i 5 sensi, Napoli 4 marzo – 29 giugno 2026; Dantedì, viaggio tra poesia e stelle al Planetario di Città della Scienza; Scienza e umanesimo insieme nella città dei Sassi. Futuro remoto: nuove esperienze di sostenibilità a Città della ScienzaCittà della Scienza ospita un laboratorio interattivo dedicato a studenti per esplorare temi di sostenibilità e progettazione condivisa. controcampus.it Servizio Civile 2026 a Città della Scienza di NapoliPartecipa al Servizio Civile Universale 2026 a Città della Scienza. Scopri come combattere la povertà educativa e sviluppare competenze. controcampus.it Città della Scienza added a new photo. - Città della Scienza - facebook.com facebook