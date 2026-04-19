Civicity e il design sociale Ecco come il Fuorisalone impatta sulla metropoli | sfide ecologiche e urbane

Durante le settimane dedicate al design, si riuniscono professionisti, aziende e visitatori provenienti da tutto il mondo, creando un’occasione di scambio di idee e competenze. Questi eventi, spesso collegati a iniziative come il Fuorisalone, coinvolgono la città con esposizioni e installazioni che riflettono anche sulle sfide ecologiche e urbane. La presenza di tali manifestazioni influisce sul tessuto metropolitano, attirando attenzione e pubblico in aree centrali e strategiche.

Le settimane del design sono eventi internazionali in cui il mondo dei creativi - e tutto quello che ci gira attorno, tra aziende e visitatori - si dà appuntamento e si scambia idee, competenze e ambizioni. É lì, in quei meeting fluidi fra eventi in Salone e Fuorisalone, che si progetta il futuro. E le visioni partono sempre da domande e riflessioni, una fra tutte: l’attuale modello della Settimana del Design risulta per alcuni versi insostenibile, perché la miriade di eventi contribuiscono sempre più all’inquinamento locale, all’aumento del costo della vita, alle crisi abitative, alle disuguaglianze sociali e al sovraffollamento turistico....🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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