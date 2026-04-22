Milano | stop alla ricicleria di via Corelli ecco le alternative

A Milano, tra il 23 aprile e il 17 maggio, la ricicleria di via Corelli sarà chiusa temporaneamente. La chiusura comporta modifiche nella gestione dei rifiuti in quella zona, che sarà soggetta a nuove modalità di smaltimento. Durante questo periodo, sono state definite alternative per il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e speciali. La chiusura riguarda esclusivamente la struttura di via Corelli e le sue attività.

Dal 23 aprile al 17 maggio, la gestione dei rifiuti in una zona strategica di Milano subirà una temporanea variazione operativa a causa della chiusura della ricicleria situata in via Corelli. L’interruzione, comunicata da Amsa, è necessaria per permettere l’esecuzione di interventi di manutenzione e un piano di ottimizzazione volto a potenziare la struttura gestita dalla società del gruppo A2A. Il cantiere non si limiterà a semplici riparazioni tecniche, ma punta a un miglioramento qualitativo dell’infrastruttura per i cittadini. Gli addetti ai lavori lavoreranno infatti al rinnovamento e all’ampliamento degli spazi destinati alle donne, con nuovi spogliatoi femminili, oltre a occuparsi della riqualificazione del piazzale e della cura delle aree verdi, incrementando così la fruibilità complessiva del sito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: stop alla ricicleria di via Corelli, ecco le alternative Notizie correlate Chiude (per lavori) la ricicleria di via Corelli a MilanoResterà chiusa dal 23 aprile al 17 maggio la riciclerà di via Corelli a Milano gestita da Amsa. La nuova Tangenziale del Sud Milano: “Non la vogliamo, ecco le alternative”. La lettera di 14 sindaci alla RegioneMilano – Quattordici sindaci hanno inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all’assessore regionale ai... Una raccolta di contenuti Si parla di: Milano, chiusura ricicleria Pedroni il 22 aprile per manutenzione. Chiude (per lavori) la ricicleria di via Corelli a MilanoResterà chiusa dal 23 aprile al 17 maggio la riciclerà di via Corelli a Milano gestita da Amsa. Lo ha reso noto la società del gruppo A2a; la chiusura servirà per consentire lo svolgimento di lavori ... milanotoday.it Milano, chiusura ricicleria Pedroni il 22 aprile per manutenzioneA Milano, la ricicleria di via Pedroni resterà chiusa nella mattinata di mercoledì 22 aprile, dalle ore 8 alle 12, per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione programmata. Durante la chius ... ecodallecitta.it