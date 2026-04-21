Chiude per lavori la ricicleria di via Corelli a Milano

La ricicleria di via Corelli a Milano, gestita da Amsa, sarà chiusa dal 23 aprile al 17 maggio per lavori di manutenzione e miglioramento. La società del gruppo A2a ha comunicato questa temporanea chiusura, che interesserà le attività di raccolta e smaltimento dei materiali riciclabili. Durante questo periodo, non sarà possibile accedere alla struttura per le operazioni di conferimento.

Resterà chiusa dal 23 aprile al 17 maggio la riciclerà di via Corelli a Milano gestita da Amsa. Lo ha reso noto la società del gruppo A2a; la chiusura servirà per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e ottimizzazione della struttura.Quali lavori verranno effettuatiGli interventi.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Vasto incendio vicino al San Raffaele: a fuoco la ricicleria di via Olgettina. Alta colonna di fumo su Milano – VideoUn grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio non lontano dall’ospedale San Raffaele di Milano. Chiude (per lavori) un pezzo dell’Autostrada A4 alle porte di MilanoChiuderà un pezzo di A4 tra Cormano-Monza verso Brescia e Monza-Milano Viale Certosa, in direzione Milano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Via Casilina chiude per tre giorni per lavori alla fognatura: come cambia la viabilità; Biassono e Lesmo: via Parco chiude per una notte per lavori; Skyway Monte Bianco chiude un mese per lavori: riapertura il 23 maggio; VIABILITA’ GARFAGNANA – il ponte Piastrella a Camporgiano chiude al transito per due ore per lavori nei giorni 21, 23 e 27 aprile | Sito istituzionale della Provincia di Lucca. Chiude (per lavori) la ricicleria di via Corelli a MilanoGli interventi riguarderanno il rinnovamento e l’ampliamento degli spogliatoi femminili, oltre alla riqualificazione del piazzale e alla cura e gestione delle aree verdi, con l’obiettivo di migliorare ... milanotoday.it La galleria Chighizzu chiude per 3 giorni, disagi a SassariSulla statale 131 Carlo Felice, nel territorio di Sassari, nell’ambito dei lavori di ammodernamento della galleria Chighizzu ... sassarioggi.it Il manager non chiude la porta ad accordi in Italia: abbiamo il dovere di valutare opportunità per rafforzare la nostra quota di mercato facebook Bella Juve che produce tanto ma chiude le partite con difficoltà, contento per David e Thuram ma il momento della serata rimane questo. Ciao Alex e forza ragazzi x.com