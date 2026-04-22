Milano segreta | la Statua della Libertà nascosta nel Duomo

Nelle profondità del Duomo di Milano si cela una sorpresa inaspettata: una statua della Libertà nascosta tra le decorazioni e i dettagli architettonici. Questa statua, di dimensioni ridotte rispetto a quella originale, è stata scoperta durante alcuni lavori di restauro e si trova inserita tra le sculture e le raffigurazioni religiose. La presenza di questa statua non è visibile dall’esterno ed è stata documentata attraverso fotografie e rilievi effettuati sul luogo.

Milano custodisce tra le sue strade e i suoi monumenti una stratificazione di storie che trasformano ogni angolo in un reperto di memoria collettiva, dalle icone religiose alle trasformazioni urbanistiche più moderne. Scoprire i segreti nascosti dietro i luoghi simbolo della metropoli significa rileggere l’evoluzione sociale della città, dove la storia del commercio, dell’immigrazione e dell’arte si intreccia con la quotidianità dei cittadini. Tra simboli universali e radici storiche della metropoli. Il Duomo di Milano non è solo il fulcro spirituale della città, ma ospita un dettaglio che sfida la percezione comune: sulla sua facciata, precisamente sul lato sinistro del balcone sopra l’ingresso principale, si trova la statua della Libertà originale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano segreta: la Statua della Libertà nascosta nel Duomo Notizie correlate Il Sancarlone di Arona: la statua italiana che ha ispirato la Statua della Libertà si può visitare dall’internoC’è un momento preciso, navigando sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, in cui lo sguardo si alza quasi per istinto verso le colline boscose che... Leggi anche: Gruppo Fnm adotta una nuova statua del Duomo di Milano Aggiornamenti e contenuti dedicati La Statua della Libertà? CopiataMILANO - Anche Milano ha la sua Lady Liber­ty, più gentile di quella di New York. Risale al 1810, si chiama «La Legge Nuova», è opera dello scultore Camil­lo Pacetti. Se ne sta sulla facciata del ... milano.corriere.it La Statua della Libertà non è l’unica: dove si trovano le sue centinaia di replicheLa notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore: una Statua della Libertà alta circa 40 metri è crollata. Ma era quella del Brasile, non di New York, abbattuta da raffiche di vento che hanno ... siviaggia.it