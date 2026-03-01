Sul lago Maggiore, lungo la sponda piemontese, si trova il Sancarlone, la statua alta 35 metri che ha ispirato la Statua della Libertà. È possibile visitarla all’interno, attraversando le sue scale e i locali accessibili ai visitatori. Quando si passeggia sulla riva, lo sguardo si rivolge spesso verso questa imponente figura di pietra che si erge tra le colline circostanti.

C’è un momento preciso, navigando sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, in cui lo sguardo si alza quasi per istinto verso le colline boscose che sovrastano Arona. Tra le chiome degli alberi secolari, una figura emerge silenziosa e maestosa: 35 metri di rame ossidato che sfidano il tempo, un uomo di metallo e pietra che allunga il braccio destro in un gesto di benedizione eterno verso le acque e la pianura sottostante. È il Sancarlone — nomignolo affettuoso con cui gli abitanti del luogo hanno sempre chiamato la Statua di San Carlo Borromeo — e la sua storia è molto più sorprendente di quanto la sua apparente immobilità possa suggerire. Per capire perché ad Arona si trovino 35 metri di rame a forma d’uomo, bisogna tornare indietro di quasi cinque secoli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il Sancarlone di Arona: la statua italiana che ha ispirato la Statua della Libertà si può visitare dall’interno

Le visite al Sancarlone sul Lago Maggiore per scoprire una delle statue più alte al mondo. Dall’internoCon i suoi 35 metri, il Colosso di San Carlo è una delle più alte statue al mondo tra quelle accessibili all’interno. Fu realizzata nel Seicento per celebrare Carlo Borromeo ... artribune.com

Ad Arona riapre il San Carlone: domenica 1° marzo due visite guidate alla Statua di San CarloARONA - Domenica 1° marzo riapre al pubblico la Statua di San Carlo Borromeo, per tutti il San Carlone, con due visite guidate in programma alle 10 e alle ... radiogold.it

La riapertura della statua del San Carlone di Arona varesenews.it/2026/02/la-ria… #SanCarlone #weekend x.com

A marzo 2026 il Sancarlone apre le porte agli studenti: un ciclo di visite gratuite ogni venerdì per scoprire da vicino il colosso che domina il Lago Maggiore. Nel mese di marzo 2026 la Statua di San Carlo Borromeo, il celebre Sancarlone di Arona, sarà protago - facebook.com facebook