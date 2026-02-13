gruppo fnm adotta una nuova statua del duomo di milano

Milano, 13 febbraio – Il Gruppo Fnm ha deciso di adottare una nuova statua del Duomo di Milano, che da oggi è esposta e visibile a tutti presso la sede di piazzale Cadorna 14. Si tratta della statua chiamata 'Santo barbuto con libro', un elemento che si distingue per il suo stile ricco di dettagli, e che ora decora lo spazio aziendale, portando un pezzo di storia milanese in un contesto moderno.

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - La statua 'Santo barbuto con libro' è esposta da oggi e visibile a tutti presso la sede di Fnm di piazzale Cadorna 14, a Milano. L'opera è stata restaurata grazie al contributo di Fnm nell'ambito del progetto 'Adotta una statua', promosso dalla Veneranda fabbrica del Duomo. La nuova scultura ha preso il posto della precedente statua ottocentesca di 'San Abdon', che è rimasta visibile al pubblico a partire da giugno 2022, quando Fnm ha aderito al progetto della Veneranda fabbrica del Duomo. 'Adotta una statua' è una iniziativa di raccolta fondi, lanciata a febbraio 2020 con l'obiettivo di contribuire al sostegno delle attività di salvaguardia, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico della Cattedrale, ridando vita ad alcune delle sue sculture rimosse dal monumento, nel corso dei secoli, per motivi conservativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

